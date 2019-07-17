Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 40 человек

Число детей и взрослых, которые были госпитализированы с отравлением из лагеря «Лучистый» в Крыму, превысило 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Евпатории.

«Госпитализировано более 40 человек, состояние в основном легкое и среднее. Есть дети, есть взрослые — совсем взрослые, вожатые», — сказал представитель администрации.

Директор лагеря Ренат Каюмов заявил ТАСС, что отравившиеся дети в возрасте от 7 до 17 лет приехали на отдых из Казани. Он отметил, что у некоторых из них легкая форма отравления и госпитализация им не понадобилась. «Если есть какие-то подозрения на инфекцию, то они сразу отправляются по инструкции в инфекционку евпаторийскую на консультацию», — добавил он.

При этом в разговоре с «РИА Новости» Каюмов сообщил, что опасений за состояние детей нет и все они находятся в лагере. «Они все в лагере и уложены спать. Нет никакой реанимации, это неподтвержденный слух», — заявил директор.