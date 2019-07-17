Лавров назвал непростым вопрос «разбора завалов» в отношениях с США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,05 +0,38 EUR Бирж. 70,67 +0,12 Brent 66,66 +0,02% USD Нал. 63,84 61,52 EUR Нал. 71,90 69,22 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1208 -0,0048 BTC/USD Бирж. 9 505,70 -1 325,30 IMOEX 2 755,88 -0,02% RTSI 1 382,09 -0,32% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,28%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,28%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 16 июл, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 16 июл, 12:45
Лавров назвал условие отмены запрета полетов в Грузию Политика, 02:27 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 01:57 NYT узнала об отказе России в визах для учителей Англо-американской школы Политика, 01:49 Лавров назвал непростым вопрос «разбора завалов» в отношениях с США Политика, 01:47 Аргентинский полузащитник «Зенита» заявил о желании покинуть клуб Спорт, 01:16 Лавров нашел ответственных в раскручивании «мифа о китайской угрозе» Политика, 00:53 Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство в Мексике Общество, 00:27 В Крыму ехавший по серпантину автобус с пассажирами врезался в отбойник Общество, 00:24 Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек Общество, 16 июл, 23:54 Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере Общество, 16 июл, 23:49 «Чикаго Блэкхокс» обменял российского нападающего на канадца Спорт, 16 июл, 23:21 Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля Политика, 16 июл, 23:14 СМИ узнали о неожиданном назначении преемницы Меркель министром обороны Политика, 16 июл, 23:01 Зеленский и Меркель обсудили «толчок работе» контактной группы в Минске Политика, 16 июл, 22:53
Политика ,  
0 
Лавров назвал непростым вопрос «разбора завалов» в отношениях с США

Улучшение отношений между Россией и США в ближайшее время вряд ли возможно, однако Москва готова совместно работать над этим вопросом. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В ближайшем будущем — вряд ли. Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политика
Лавров заявил о понимании Россией и США необходимости в сотрудничестве

По словам министра, российская сторона готова к этому, однако, как отметил Лавров, выстраивание двусторонних связей — процесс обоюдный. «Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое», — считает глава МИДа.

Он указал на то, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами, из-за чего на них лежит особая ответственность. Лавров также напомнил, что обе страны — основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности, поэтому диалог между ними — это ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах.

Теги: Сергей Лавров, российско-американские отношения
Материалы по теме
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона выступил за ядерное сдерживание России
Политика
Путину не докладывали о подготовке в США фейков против его окружения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter