Лавров назвал непростым вопрос «разбора завалов» в отношениях с США

Улучшение отношений между Россией и США в ближайшее время вряд ли возможно, однако Москва готова совместно работать над этим вопросом. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В ближайшем будущем — вряд ли. Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, российская сторона готова к этому, однако, как отметил Лавров, выстраивание двусторонних связей — процесс обоюдный. «Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое», — считает глава МИДа.

Он указал на то, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами, из-за чего на них лежит особая ответственность. Лавров также напомнил, что обе страны — основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности, поэтому диалог между ними — это ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах.