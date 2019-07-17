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Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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В Крыму ехавший по серпантину автобус с пассажирами врезался в отбойник

На автодороге Судак — Новый Свет автобус, в котором ехали 15 пассажиров, попал в ДТП, врезавшись в отбойник. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минтранса.

В ведомстве отметили, что автобус «Эталон» двигался по серпантину. На очередном повороте водитель не справился с управлением из-за скользкого асфальта, который покрылся глиной из-за схода селя.

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«В результате автобус съехал с дороги и не упал в пропасть только благодаря бетонному ограждению, установленному вдоль проезжей части», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Крымавтодора», прибывшие на место ДТП, вытащили автобус обратно на дорогу, после чего он продолжил движение по маршруту.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства транспорта Крыма.

Теги: Крым, автобус, ДТП
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