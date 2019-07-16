Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,67 -0,31 EUR Бирж. 70,55 -0,42 Brent 66,66 +0,02% USD Нал. 63,84 61,52 EUR Нал. 71,90 69,22 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1256 -0,0012 BTC/USD Бирж. 9 424,40 -1 406,60 IMOEX 2 755,88 -0,02% RTSI 1 382,09 -0,32% DJIA 27 331,15 -0,10% Nasdaq 8 221,11 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,59%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Johnson & Johnson $157 (+18,32%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Apple $230 (+12,59%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 16 июл, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 16 июл, 12:45
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек Общество, 16 июл, 23:54 Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере Общество, 16 июл, 23:49 «Чикаго Блэкхокс» обменял российского нападающего на канадца Спорт, 16 июл, 23:21 Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля Политика, 16 июл, 23:14 СМИ узнали о неожиданном назначении преемницы Меркель министром обороны Политика, 16 июл, 23:01 Зеленский и Меркель обсудили «толчок работе» контактной группы в Минске Политика, 16 июл, 22:53 В работе Instagram и Facebook произошел сбой Технологии и медиа, 16 июл, 22:32 Минфин удивился интересу к продлению заморозки накопительной пенсии Общество, 16 июл, 22:27 Госдеп заявил о подготовке ответа на покупку российских С-400 Турцией Политика, 16 июл, 22:14 Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции Политика, 16 июл, 22:12 Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT Финансы, 16 июл, 22:10 В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора Политика, 16 июл, 22:08 Большинству независимых кандидатов в Мосгордуму отказано в регистрации Политика, 16 июл, 21:40 В Вашингтоне заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских C-400 Политика, 16 июл, 21:39
Общество ,  
0 
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, возгорание произошло в здании на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. «В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек», — заявил он.

Общество
В Казани более 200 человек эвакуировали из гостиницы из-за задымления

При этом собеседник не уточнил площадь пожара, а также не смог сообщить, есть ли пострадавшие.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили ТАСС, что пожар произошел на кровле двухэтажного кирпичного здания старой постройки.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится двухзвездочный отель «Winterfell».

Теги: гостиница, Пожар, эвакуация, «Москва-Сити»
Материалы по теме
В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек
Общество
При пожаре в гостинице в Батуми погибли четыре человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter