Общество , 16 июл, 23:54
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Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, возгорание произошло в здании на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. «В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек», — заявил он.
При этом собеседник не уточнил площадь пожара, а также не смог сообщить, есть ли пострадавшие.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили ТАСС, что пожар произошел на кровле двухэтажного кирпичного здания старой постройки.