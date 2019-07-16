Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, возгорание произошло в здании на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. «В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек», — заявил он.

При этом собеседник не уточнил площадь пожара, а также не смог сообщить, есть ли пострадавшие.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили ТАСС, что пожар произошел на кровле двухэтажного кирпичного здания старой постройки.