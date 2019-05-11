В Казани более 200 человек эвакуировали из гостиницы из-за задымления

В Казани более 200 человек эвакуировали из гостиницы из-за задымления

В Казани более 200 человек эвакуировали из гостиницы «Татарстан» из-за задымления. Об этом сообщается в официальной группе ГУ МЧС по республике во «Вконтакте».

«В результате короткого замыкания без горения в гостинице «Татарстан» эвакуированы 235 человек», — уточнили в ведомстве, добавив, что среди них — 216 гостей и 19 человек персонала.

Согласно данным управления, сообщение о задымлении по адресу ул. Пушкина, 4 поступило в 17:08 по местному времени (совпадает с мск). До прибытия пожарных эвакуацию организовала администрация гостиницы.

По предварительной версии, короткое замыкание электрокабеля произошло на шестом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.

