Зеленский и Меркель обсудили «толчок работе» контактной группы в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Большая часть разговора была посвящена ситуации на востоке Украины. Зеленский и Меркель позитивно оценили встречу дипломатических советников в нормандском формате в Париже. Эта встреча должна «дать толчок работе Трехсторонней контактной группы», говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

«Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования», — говорится в сообщении.

Отдельно Меркель и Зеленский обсудили обеспечение транзита российского газа по территории Украины.