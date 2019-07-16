Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 5,6%

За первое полугодие 2019 года «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 102,8 млрд куб. м газа. Это на 5,6% меньше, чем в 2018 году. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«В страны дальнего зарубежья «Газпром» 1 января—15 июля 2019 года поставил 102,8 млрд куб. м газа — на 5,6% меньше, чем за аналогичный период рекордного

2018 года», — говорится в сообщении.

В то же время, в «Газпроме» отметили, что в отдельные страны экспорт газа увеличился. Наиболее значительный рост произошел в поставках в Венгрию — эта страна получила на 66,9% больше газа, чем в прошлом году. Растет также экспорт в Австрию (на 28,2%), в Чехию (45,2%), Словакию (24%), Нидерланды (на 6,7%), Францию (на 2,3%).

Сократился и спрос на газ на внутреннем рынке. За шесть с половиной месяцев он снизился на 1,7% или на 2,3 млрд куб. м.

Вместе с тем уровень добычи газа «Газпромом» вырос. Компания за этот период добыла 276,3 млрд куб. м газа, что на 2,3% (на 6,2 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2018 года.