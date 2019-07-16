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Apple $230 (+12,57%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Бизнес ,  
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Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 5,6%

За первое полугодие 2019 года «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 102,8 млрд куб. м газа. Это на 5,6% меньше, чем в 2018 году. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«В страны дальнего зарубежья «Газпром» 1 января—15 июля 2019 года поставил 102,8 млрд куб. м газа — на 5,6% меньше, чем за аналогичный период рекордного
2018 года», — говорится в сообщении.

В то же время, в «Газпроме» отметили, что в отдельные страны экспорт газа увеличился. Наиболее значительный рост произошел в поставках в Венгрию — эта страна получила на 66,9% больше газа, чем в прошлом году. Растет также экспорт в Австрию (на 28,2%), в Чехию (45,2%), Словакию (24%), Нидерланды (на 6,7%), Францию (на 2,3%).

Сократился и спрос на газ на внутреннем рынке. За шесть с половиной месяцев он снизился на 1,7% или на 2,3 млрд куб. м.

Вместе с тем уровень добычи газа «Газпромом» вырос. Компания за этот период добыла 276,3 млрд куб. м газа, что на 2,3% (на 6,2 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2018 года.

10 июля по итогам анализа статистики платежного баланса выяснилось, что во втором квартале 2019 года доходы «Газпрома» от экспорта неожиданно упали на 38%. Согласно представленным данным, в первом квартале этого года было экспортировано российского газа на $14,1 млрд, в то время как во втором — всего на $8,7 млрд. В «Газпроме» от комментариев на тот момент отказались.

Бизнес
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

Теги: природный газ, Экспорт
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