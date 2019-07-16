Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,00 +0,33 EUR Бирж. 70,61 +0,07 Brent 66,66 +0,02% USD Нал. 63,62 62,05 EUR Нал. 71,56 69,88 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1208 -0,0048 BTC/USD Бирж. 9 721,00 -1 110,00 IMOEX 2 755,88 -0,02% RTSI 1 382,09 -0,32% DJIA 27 336,97 -0,08% Nasdaq 8 223,02 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Apple $230 (+12,86%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,52%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Apple $230 (+12,86%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,52%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему» Технологии и медиа, 20:58 Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали Общество, 20:45 Европарламент утвердил первую женщину на пост главы Еврокомиссии Политика, 20:36 «Роскосмос» усомнился в безопасности космических кораблей SpaceX и Boeing Технологии и медиа, 20:29 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 20:16 Путин разрешил Минобороны увеличить число машин со спецсигналами Общество, 20:12 Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17 Политика, 20:10 ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Финансы, 20:05 В Раде предложили отменить закон о государственном языке Политика, 20:04 Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде Общество, 19:59 Сериал «Игра престолов» номинировали на «Эмми» в рекордных 32 категориях Общество, 19:58 ПСЖ объявил о переходе основного защитника «Боруссии» Диалло Спорт, 19:57 Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Общество, 19:53 Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне Политика, 19:41
Общество ,  
0 
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.

По его словам, Майсигова подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. «В шесть утра 13 июля к нему домой пришли оперативники, при обыске у него дома якобы нашли наркотики и листовки с призывом отделиться от России», — рассказал защитник.

Майсигов утверждает, что под пытками подписывал документы, которые ему давали оперативники. «Его в течение какого-то времени пытали током, и он подписал все, что от него потребовали», — пояснил адвокат.

Аушев добавил, что в течение трех дней обжалует решение суда о мере пресечения.

Рашид Майсигов работал с изданием «Фортанга». Оно освещало протесты, проходившие в Ингушетии после того, как часть территории республики в рамках уточнения границы была передана Чечне. В Telegram-канале издания сообщается, что 14 июля его сайт был заблокирован Роскомнадзором и ведомство действовало без предупреждения. «Выяснилось, что причиной блокировки сайта было стихотворение, оставленное одним из пользователей в комментариях, которое, вероятно, и было признано Батайским городским судом экстремистским еще в 2013 году. Мы удалили этот комментарий и направили в Роскомнадзор уведомление об этом для исключения сайта из реестра», — говорится в сообщении редакции.

Общество
Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

Теги: журналист, Ингушетия, наркотики, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter