Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.

По его словам, Майсигова подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. «В шесть утра 13 июля к нему домой пришли оперативники, при обыске у него дома якобы нашли наркотики и листовки с призывом отделиться от России», — рассказал защитник.

Майсигов утверждает, что под пытками подписывал документы, которые ему давали оперативники. «Его в течение какого-то времени пытали током, и он подписал все, что от него потребовали», — пояснил адвокат.

Аушев добавил, что в течение трех дней обжалует решение суда о мере пресечения.

Рашид Майсигов работал с изданием «Фортанга». Оно освещало протесты, проходившие в Ингушетии после того, как часть территории республики в рамках уточнения границы была передана Чечне. В Telegram-канале издания сообщается, что 14 июля его сайт был заблокирован Роскомнадзором и ведомство действовало без предупреждения. «Выяснилось, что причиной блокировки сайта было стихотворение, оставленное одним из пользователей в комментариях, которое, вероятно, и было признано Батайским городским судом экстремистским еще в 2013 году. Мы удалили этот комментарий и направили в Роскомнадзор уведомление об этом для исключения сайта из реестра», — говорится в сообщении редакции.