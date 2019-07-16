Задолженность по зарплате в России за месяц снизилась почти на 13%

Задолженность по зарплате в России за месяц снизилась почти на 13%

На 1 июля 2019 года суммарная задолженность по зарплате составила 2 млрд 569,7 млн руб., снизившись на 378,8 млн руб. (12,8%) по сравнению с июнем этого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862,0 млн руб. (33,6%), в 2018 году — 769,4 млн руб. (29,9%), а в 2017 году и ранее — 938,3 млн руб. (36,5%).

В Росстате сообщили, что на 1 июля с задолженностью по зарплатам столкнулись 41 тыс. человек. Большая часть из них — работники обрабатывающего сектора (48%). 16% тех, кому задолжали зарплату, работают в строительстве, 8% — в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, по 7% — в добыче полезных ископаемых и транспорте.

По федеральным округам наибольшая задолженность на 1 июля была в Центральном округе (640 млн руб.) — только в Москве она составила 274,2 млн руб. Наименьшая задолженность наблюдалась в Уральском округе — 34,4 млн руб.

В Свердловской области не выплатили зарплату на 19,7 млн руб., в Тюменской — на 9,9 млн руб., в Челябинской — на 4,3 млн руб., а в Ханты-Мансийском округе — на 9,2 млн руб.