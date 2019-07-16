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Apple $230 (+12,82%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,61%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Общество ,  
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Задолженность по зарплате в России за месяц снизилась почти на 13%

На 1 июля 2019 года суммарная задолженность по зарплате составила 2 млрд 569,7 млн руб., снизившись на 378,8 млн руб. (12,8%) по сравнению с июнем этого года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862,0 млн руб. (33,6%), в 2018 году — 769,4 млн руб. (29,9%), а в 2017 году и ранее — 938,3 млн руб. (36,5%).

В Росстате сообщили, что на 1 июля с задолженностью по зарплатам столкнулись 41 тыс. человек. Большая часть из них — работники обрабатывающего сектора (48%). 16% тех, кому задолжали зарплату, работают в строительстве, 8% — в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, по 7% — в добыче полезных ископаемых и транспорте.

По федеральным округам наибольшая задолженность на 1 июля была в Центральном округе (640 млн руб.) — только в Москве она составила 274,2 млн руб. Наименьшая задолженность наблюдалась в Уральском округе — 34,4 млн руб.

В Свердловской области не выплатили зарплату на 19,7 млн руб., в Тюменской — на 9,9 млн руб., в Челябинской — на 4,3 млн руб., а в Ханты-Мансийском округе — на 9,2 млн руб.

Агентство «РИА Новости» 8 июля опубликовало рейтинг регионов России по уровню зарплат. Согласно данным рейтинга, самые высокие зарплаты в России наблюдаются в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. На четвертой и пятой позиции рейтинга расположились Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами

Теги: Росстат, задолженность, зарплаты
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