В Минпросвещения ответили на предложение ввести ЕГЭ по экологии

Министерство просвещения напомнило о том, что задания по экологии уже существуют в нескольких профильных ЕГЭ, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Так в министерстве прокомментировали предложение Общественного совета Минприроды ввести отдельный госэкзамен по экологии.

«В состав предметов по выбору, которые сдаются в формате ЕГЭ, включены предметы, входящие в перечень необходимых для поступления в организации высшего образования. В то же время отметим, что вопросы экологического образования нашли свое отражение в контрольно-измерительных материалах ряда предметов, включая предметы «Биология» и «География», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ввести ЕГЭ по экологии предлагал Общественный совет Минприроды. Как отмечал член совета Александр Федоров, экологическая компетенция выпускников входит в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), но отдельного предмета в школьной программе нет, что нарушает требования ФГОС. Федоров предлагал ввести годичный курс по экологии (аналогично астрономии в старших классах) и добавить отдельный ЕГЭ по предмету, писало «РИА Новости».