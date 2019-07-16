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Северсталь ₽1 207,46 (+15,15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,78%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект президентского указа о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил. Документ разработало Министерство обороны.

Изменения предложено внести в приложении №7 к этому уставу — это перечень грубых дисциплинарных проступков. Грубыми проступками министерство предлагает считать, среди прочего:

  • использование «электронных изделий бытового назначения», которые позволяют пользоваться интернетом, снимать фотографии, записывать видео или аудио, а также пользоваться геолокацией;
  • распространение в СМИ или в интернете информации, которая позволяет определить принадлежность военных и призванных на военные сборы россиян к Вооруженным силам или другим войскам;
  • распространение в СМИ или в интернете информации, которая позволяет «другим лицам» установить место нахождения военнослужащих (а также уволенных со службы), членов их семей «в определенный период»;
  • распространение в СМИ или интернете информации об участии в боевых действиях, в операциях по поддержанию мира или в контртеррористических операциях за пределами России.

Предусмотрено исключение в том случае, если такие действия предусмотрены законодательством и входят в обязанности военнослужащих.

На сегодняшний день распространение информации не считается грубым дисциплинарным проступком. В действующей редакции перечня грубые проступки — нарушение уставных правил (дедовщина), самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием и т.д.

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Пользоваться гаджетами и размещать информацию в СМИ и интернете военнослужащим и так запрещено. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в марте этого года. Теперь Министерство обороны предлагает считать соответствующие действия грубым дисциплинарным проступком.

За грубый дисциплинарный проступок военнослужащий может быть подвергнут дисциплинарному аресту, получить выговор, быть пониженным в звании, отчислен из военного учебного заведения, досрочно уволен с военной службы.

Теги: военнослужащие, смартфоны, наказание
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