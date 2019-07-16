В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой

В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 61-летний Нагашибай Жусупов покончил с собой через несколько дней после просмотра сериала HBO «Чернобыль». Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в июне в городе Актобе (Казахстан). По словам его дочери, незадолго до смерти Жусупов смотрел «со слезами на глазах» фильм, вызвавший у него тяжелые воспоминания.

По данным Aktobe Times, Жусупов был солдатом-запасником, занимавшимся ликвидацией последствий аварии на четвертом блоке ЧАЭС. С 1997 года он вместе с женой и пятью детьми жил в общежитии, простояв в очереди на жилье более десяти лет, а позднее выяснил, что его оттуда исключили.

«Чернобыль» — снятый американской компанией HBO драматический телесериал, основанный на реальных событиях. Действие сериала разворачиваются в 1986 году, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Сериал, вышедший в мае, занял первое место по популярности в рейтинге портала IMDb, обойдя «Игру престолов», «Прослушку» и «Во все тяжкие».