Полиция в Иваново проверит видео с тигром на проезжей части

Полиция в Иваново проводит проверку после появления видео с тигром, который выбежал на проезжую часть из автомобиля. Об этом сообщает Ivanovo News со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

Ранее в соцсетях появилось видео с регистратора одного из автомобилей, стоявших в пробке в центре в Иваново. На записи видно, как тигр на поводке выбрался из стоящего впереди автомобиля и выскочил на встречную полосу. Хозяин животного, на котором не было намордника, успел его поймать.

В марте в зоопарке Wildlife World в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Посетительница получила ранения и была госпитализирована.