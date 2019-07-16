В Екатеринбурге эвакуировали УрФУ из-за угрозы взрыва

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей всех корпусов Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина (УрФУ). Об этом сообщается в Twitter УрФУ.

Сообщение о взрыве поступило на электронную почту университета, в письме также не указывался конкретный корпус. Как сообщили Znak.com в пресс-службе, эвакуировали также людей из общежитий.

Ректор университета отметил, что доступ в здания восстановят после проверок взрывотехников, а присутствие в учебных корпусах ограничат до конца дня. Как добавили в Twitter УрФУ, эвакуация не учебная.

Ранее, 16 июля, в Москве из корпуса Высшей школы экономики на Мясницкой улице эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Письмо также пришло на электронный адрес университета.