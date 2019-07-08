Неизвестные сообщили о бомбах в посольстве США и в высотке в Москве

Неизвестные сообщили о бомбах в посольстве США и в высотке в Москве

Столичные экстренные службы получили информацию об угрозе взрыва в американском посольстве на Новинском бульваре и расположенной недалеко от здания диппредставительства жилой сталинской высотке на Кудринской площади. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС. Агентству «Москва» эту информацию подтвердил собеседник в московских экстренных службах.

На место происшествия, по словам источников, уже прибыли «специалисты профильных ведомств». Информация о «минировании» проверяется сотрудниками правоохранительных органов, также к посольству и высотке на Кудринской площади должен подъехать кинолог.

Проводилась ли из зданий эвакуация, собеседники агентств не поясняют.

Об угрозе взрыва, по их данным, по телефону сообщил неизвестный. Остальных деталей о случившемся источники не рассказали. Собеседник ТАСС позже уточнил, что угроза взрыва оказалась ложной.

Это уже третье сообщение о «минировании» зданий в Москве за день. Ранее 8 июля угрозу взрыва столичные экстренные службы проверяли в здании Музея книгоиздателя Сытина на Тверской улице (в этом доме также находятся мини-отель и ресторан) и на станции метро «Тверская». Оба сообщения оказались ложными, угроза не подтвердилась.