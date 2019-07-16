Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, инцидент произошел около 03:50 мск. Стриженова заявила, что в ее автомобиль врезался грузовик. В момент аварии она находилась на заднем сидении. «Все живы, просто испуг», — написала телеведущая.

12 июля два человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения автомобиля Lada Priora с грузовиком на Лихоборской набережной в Москве. После аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).