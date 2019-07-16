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Евро/Рубль ₽73,1 (+3,68%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
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В ЕСПЧ направили первую жалобу на программу реновации в Москве

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана жалоба на снос жилья в рамках программы реновации в Москве. Об этом РБК сообщил руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан.

По словам Вайпана, обжаловано было включение дома заявителя в список зданий под снос, составленный по итогам голосования в августе 2017 года. «Наш доверитель обжаловал включение его дома в этот перечень. Прежде всего юридически ему хотелось бы приостановить или вообще остановить уничтожение его имущества. Альтернативный вариант — это компенсация морального вреда», — добавил он.

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«У нас нет информации о том, что кто-то еще уже обращался в ЕСПЧ с московской реновацией», — сказал он.

РБК направил запрос в ЕСПЧ.

Ранее Вайпан сообщил «Ведомостям», что иск в суд подал москвич Александр Эйсман. Его квартира находится в доме, расположенном в Свиблово.

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Программу реновации в Москве утвердили летом 2017 года. По итогам голосования в программу внесли 5171 дом, среди которых были преимущественно пятиэтажные «хрущевки». В начале февраля по решению суда в список внесли еще один дом, расположенный на улице Амундсена.

Первый дом в рамках программы снесли в августе 2018 года в районе Северное Измайлово.

Теги: новости РБК, Москва, реновация
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