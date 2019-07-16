В ЕСПЧ направили первую жалобу на программу реновации в Москве

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана жалоба на снос жилья в рамках программы реновации в Москве. Об этом РБК сообщил руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан.

По словам Вайпана, обжаловано было включение дома заявителя в список зданий под снос, составленный по итогам голосования в августе 2017 года. «Наш доверитель обжаловал включение его дома в этот перечень. Прежде всего юридически ему хотелось бы приостановить или вообще остановить уничтожение его имущества. Альтернативный вариант — это компенсация морального вреда», — добавил он.

«У нас нет информации о том, что кто-то еще уже обращался в ЕСПЧ с московской реновацией», — сказал он.

РБК направил запрос в ЕСПЧ.