Власти Москвы заявили о планах покупки федеральных земель для реновации

Власти Москвы планируют приобрести для строительства жилья по реновации шесть площадок у госкомпаний «Дом.РФ» и РЖД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство городских новостей «Москва».

«Из десяти площадок, предложенных «Дом.РФ», мы одобрили четыре. С РЖД достигнута договоренность о покупке двух площадок, еще три рассматриваем. Плюс смотрим другие федеральные земли в тех районах, где нам не хватает стартовых площадок», — сказал Хуснуллин.

По его словам, также ведутся переговоры с госкорпорацией «Ростех».

Столичные власти также увеличили число стартовых площадок по программе реновации с 323 до 329. Участки общей площадью 101,3 тыс. кв. м расположены в районах Перово, Котловка, Хорошево-Мневники, Лосиноостровский и Марфино. По словам Хуснуллина, они позволят расселить 12 домов, в которых проживают 2,9 тыс. человек.

Программа реновации аварийного и ветхого жилья в Москве реализуется с лета 2017 года. В программу, утвержденную по итогам голосования москвичей, вошел 5171 дом, в основном, это пятиэтажные «хрущевки». Первый дом в рамках реновации снесли в августе 2018 года в районе Северное Измайлово. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв. м жилья.