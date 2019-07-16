В Госдуме выступили за ограничение числа приемных детей в семьях

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за ограничение числа детей в приемных семьях. Об этом она сообщила «РИА Новости».

Плетнева добавила, что об этом также говорила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Депутат согласилась с ее сомнениями в том, что можно усыновлять десять детей и более.

«Это напоминает меркантильность. Может, есть действительно люди, которые любят очень [детей]. Но пока в Думе нет ни этого закона, ни ограничения», — сказала она.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться тогда, когда соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Плетнева отметила, что если это произойдет, то она поддержит подобный законопроект.