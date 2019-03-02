Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей

С инициативой о разработке подобного реестра еще в 2017 году выступило Минобрнауки. Спустя полтора года правительство предложило Госдуме рассмотреть законопроект

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В Госдуму внесен законопроект о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, а также отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Документ предлагает внести изменения в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Законопроект подразумевает, что будет определен список персональных данных лиц, лишенных родительских прав, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета.

Кроме того, документ предлагает расширить список обязательной к сбору и обработке информации, которая содержится в государственном банке данных о детях в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей. Сейчас информация о его образовании и трудоустройстве заполняется в свободной форме и только при наличии у органа опеки и попечительства таких сведений.

Минобрнауки предложило создать единый реестр недобросовестных родителей и опекунов в 2017 году. Недобросовестность будет определяться на основании решения суда о лишении родительских прав или их ограничении, отмене усыновления или ненадлежащем выполнении родительских (опекунских) обязанностей. Уже сейчас по Семейному кодексу лишенные ранее прав на воспитание ребенка не могут вновь усыновить ребенка или стать его опекунами, однако эта норма зачастую нарушается из-за отсутствия единой базы данных.