Мэр Красноярска вручил главам районов «подметалки-подгоняйки»

Мэр Красноярска Сергей Еремин на совещании вручил главам районов города совки с щетками, назвав их «подметалками-подгоняйками». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bz75QnaiJhE/

«Метлы «подметалки-подгоняйки» должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное», — написал Еремин. По его словам, чистота зависит не только от местных властей, но и от представителей бизнеса. «Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории», — добавил он.

Еремин рассказал, что во время выездного совещания ему показали один из дворов на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», пишет ТВК. Мэр Красноярска остался недоволен работой коммунальных служб, отметив, что «подметают — это когда босиком можно идти».

По словам Еремина, его не устраивает, что предприниматели не убирают территории, прилегающие к их магазинам, передает «Комсомольская правда». Кроме того, местные власти не работают по этому вопросу с представителями бизнеса. «Неужели сложно вместе обеспечить работу дворника? Делаю из этого вывод — работа с предпринимателями на должном уровне не ведется», — сказал мэр.