Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»

Два частных банка больше не участвуют в капитале Санкт-Петербургской валютной биржи. На ее базе планируется запустить торги компаний, попавших под санкции

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков.

«Альфа-банк не является акционером Санкт-Петербургской биржи», — сообщила пресс-служба «Альфы». «Банк «Санкт-Петербург» не является акционером СПВБ», — говорится в ответе этого банка на запрос РБК. Кому были проданы доли, в кредитных организациях не уточнили.

СПВБ сейчас преимущественно размещает временно свободные средства бюджетов Петербурга и Ленинградской области. Например, во втором квартале СПВБ разместила 440 млрд руб. бюджета Петербурга на депозиты. Объем торгов ценными бумагами за тот же период составил всего 105 тыс. руб. Акции крупных банков и компаний на СПВБ не торгуются.

Российское правительство собирается создать внутри страны биржу, на которой будут торговаться бумаги компаний, попавших под санкции. О таких планах прошлым летом объявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], [Олегу] Дерипаске», — говорил он.

Официально название биржи для санкционных компаний не объявлялось, но два источника на финансовом рынке сообщили РБК, что биржа может быть создана на базе СПВБ; о том, что эта биржа выбрана для размещения компаний из списка SDN, писал и «Интерфакс». Моисеев на прошлой неделе сказал агентству, что официально о бирже планируется объявить примерно через месяц, а контроль в ней, видимо, будут иметь госбанки.