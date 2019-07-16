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Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
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Финансы ,  
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Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Два частных банка больше не участвуют в капитале Санкт-Петербургской валютной биржи. На ее базе планируется запустить торги компаний, попавших под санкции
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Об этом РБК сообщили представители банков.

«Альфа-банк не является акционером Санкт-Петербургской биржи», — сообщила пресс-служба «Альфы». «Банк «Санкт-Петербург» не является акционером СПВБ», — говорится в ответе этого банка на запрос РБК. Кому были проданы доли, в кредитных организациях не уточнили.

СПВБ сейчас преимущественно размещает временно свободные средства бюджетов Петербурга и Ленинградской области. Например, во втором квартале СПВБ разместила 440 млрд руб. бюджета Петербурга на депозиты. Объем торгов ценными бумагами за тот же период составил всего 105 тыс. руб. Акции крупных банков и компаний на СПВБ не торгуются.

Российское правительство собирается создать внутри страны биржу, на которой будут торговаться бумаги компаний, попавших под санкции. О таких планах прошлым летом объявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], [Олегу] Дерипаске», — говорил он.

Официально название биржи для санкционных компаний не объявлялось, но два источника на финансовом рынке сообщили РБК, что биржа может быть создана на базе СПВБ; о том, что эта биржа выбрана для размещения компаний из списка SDN, писал и «Интерфакс». Моисеев на прошлой неделе сказал агентству, что официально о бирже планируется объявить примерно через месяц, а контроль в ней, видимо, будут иметь госбанки.

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Госбанки и сейчас владеют биржей. Среди ее акционеров — Сбербанк (11%), ВТБ (12,7%) и «Открытие» (11%), их пресс-службы отказались от комментариев. По данным биржи на 31 декабря 2018 года, среди акционеров также были Балтийский банк (11%), Витабанк (11%), Международный банк Санкт-Петербурга (12,7%), Национальный расчетный депозитарий (НРД, 11%), Банк «Санкт-Петербург» (12,4%), ЦБ (9%) и прочие акционеры. В Витабанке не ответили на запрос РБК, Международный банк Санкт-Петербурга лишился лицензии в октябре 2018 года. Балтийский банк в этом году был присоединен к Альфа-банку. РБК направил запрос в НРД и СПВБ.

Крымский бизнес вместо Дерипаски

Почти весь бизнес миллиардера Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» — уже вышел из-под санкций за счет сокращения его доли в капитале и передачи управления независимым директорам, под ограничениями остается только принадлежащая ему «Группа ГАЗ». Размещаться на «санкционной» бирже смогут крымские компании, с которыми пока публичный российский бизнес работает неактивно. СПВБ, например, 11 января 2019 года включила обыкновенные акции Симферопольского ОРПК (овощной комбинат) в список ценных бумаг без допуска к торгам.

Риски и для биржи, и для акционеров есть, но надо понимать, что санкции обычно вводят в отношении контролирующих акционеров: у биржи, как правило, нет мажоритария, рассуждает адвокат «А2 Адвокаты» Михаил Александров. С другой стороны, в санкционные списки могут включить кого-то персонально, кто войдет в управляющие органы биржи.

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«Вопрос — зачем это делать? Компания на бирже в теории должна стоить дороже непубличной за счет того, что рынок лучше понимает, как она функционирует», — рассуждает юрист. Но если торгующиеся на ней компании не раскрывают никакой существенной информации, для частных инвесторов это будет фактором дополнительного риска, добавляет Александров.

Сейчас многие компании, оказывающиеся под риском санкций, не раскрывают о себе большой объем информации. Например, Промсвязьбанк, принимающий от других банков оборонные кредиты, не раскрывает часть своей финансовой отчетности. Оказавшиеся под санкциями Еврофинанс Моснарбанк и РФК-банк, принадлежащий «Ростеху», тоже пользуются этой возможностью.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Дарья Юрищева
Теги: «санкционный клуб», Биржа
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