Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил о гостеприимстве российской стороны во время его посещения Москвы. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович сказал, что встреча с российским премьер-министром и рядом других политиков происходила в формате диалога, все друг друга слушали. «Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — добавил депутат. Главной целью встречи он назвал «продолжение общения», которое необходимо для решения проблем.

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

10 июля высшее руководство украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провели переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и лидерами «Единой России». Представителей Украины было четверо: сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета Виктор Медведчук и член политсовета Тарас Козак. Встреча прошла за 11 дней до парламентских выборов на Украине.