Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,79 +0,12 EUR Бирж. 70,61 +0,06 Brent 66,50 -0,23% USD Нал. 63,25 62,49 EUR Нал. 71,15 70,33 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1244 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 746,70 -84,30 IMOEX 2 750,46 -0,22% RTSI 1 379,95 -0,47% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Северсталь ₽1 207,46 (+15,28%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,98%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,53%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,28%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,98%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,53%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 15 июл, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 15 июл, 13:32
Национальный депозитарий вышел из капитала «санкционной биржи» Финансы, 11:51 Зачем миллион американцев планируют штурмовать зону 51 Стиль, 11:45 Чиновники заявили о сбоях в электронной системе управления нацпроектами Экономика, 11:45 В Челябинской области сын депутата сбил двух пешеходов Общество, 11:43 В Мумбаи более 40 человек оказались под завалами после обрушения здания Общество, 11:38 Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым Политика, 11:32 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 11:31 Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе Общество, 11:26 Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Политика, 11:19 Mail.ru Group лишится контроля над киберспортивным бизнесом Бизнес, 11:12 Упавший в Чечне самолет оставил без света 4 тыс. человек Общество, 11:09 Почему капитализация Binance Coin упала на $1 млрд Крипто, 11:08 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 11:02 Чего хотят потребители: тренды 2019 года Pro, 11:01
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Рабинович заявил о гостеприимстве российской стороны во время его посещения Москвы. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович сказал, что встреча с российским премьер-министром и рядом других политиков происходила в формате диалога, все друг друга слушали. «Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — добавил депутат. Главной целью встречи он назвал «продолжение общения», которое необходимо для решения проблем.

Политика
Зачем премьер-министр снова встретился с украинской оппозицией

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

10 июля высшее руководство украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» провели переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и лидерами «Единой России». Представителей Украины было четверо: сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета Виктор Медведчук и член политсовета Тарас Козак. Встреча прошла за 11 дней до парламентских выборов на Украине.

Яндекс. Директ

В марте Бойко вместе с Медведчуком встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Теги: Депутаты, Украина
Материалы по теме
Рабинович предложил Медведеву без камер обсудить конфликт Москвы и Киева
Политика
Депутат Рабинович рассказал о «бреде» в украинском учебнике по географии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter