Роспотребнадзор посоветовал не хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и хранению хлебобулочных изделий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хлеб необходимо перевозить в лотках, в специальных фургонах с полками, не допускается транспортира изделий навалом. Покупать хлеб следует только в магазинах, где созданы условия для его хранения. Упаковка должна быть чистой, а продукт эластичным, без вмятин и трещин, мякиш должен быть хорошо пропеченным.

Хранить продукт лучше в хлебнице или тканевом мешке, но не в полиэтиленовых пакетах.

Белый хлеб сохраняет полезные свойства до 24 часов, а ржаной и ржано-пшеничный — до 36 часов. Изделия весом менее 200 г хранятся 16 часов. Нельзя есть хлеб с плесенью на корке, добавили в ведомстве.

Рассчитывать объем покупаемого хлеба необходимо только на очередной прием пищи или на период, не превышающий сроки годности изделия, уточнили в ведомстве.