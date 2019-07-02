Роскачество проверило цельнозерновой хлеб на прилавках магазинов

Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности — цельнозерновой хлеб — и определило, какие производители поставляют в магазины наиболее полезный и качественный продукт. Результаты исследования есть у РБК.

На цельнозерновой хлеб в России не существует отдельного ГОСТа, и специалисты НИИ хлебопекарной промышленность по поручению Роскачества разработали проект соответствующего стандарта, который назвали «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки».

Они предложили разделить этот вид хлеба на три категории:

мультизерновой хлеб;

зерновой хлеб;

хлеб из цельнозерновой муки.

По этой классификации эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба в ценовом диапазоне от 38 до 196 руб. Продукцию исследовали по 211 показателю. Весь хлеб оказался безопасен и чист от пестицидов, плесени, микротоксинов и других недопустимых веществ. Там не обнаружили и таких улучшителей, как броматы и семикарбазид.