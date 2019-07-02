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Роскачество проверило цельнозерновой хлеб на прилавках магазинов

Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности — цельнозерновой хлеб — и определило, какие производители поставляют в магазины наиболее полезный и качественный продукт. Результаты исследования есть у РБК.

На цельнозерновой хлеб в России не существует отдельного ГОСТа, и специалисты НИИ хлебопекарной промышленность по поручению Роскачества разработали проект соответствующего стандарта, который назвали «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки».

Они предложили разделить этот вид хлеба на три категории:

  • мультизерновой хлеб;
  • зерновой хлеб;
  • хлеб из цельнозерновой муки.

По этой классификации эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба в ценовом диапазоне от 38 до 196 руб. Продукцию исследовали по 211 показателю. Весь хлеб оказался безопасен и чист от пестицидов, плесени, микротоксинов и других недопустимых веществ. Там не обнаружили и таких улучшителей, как броматы и семикарбазид.

В составе цельнозернового хлеба обязательно должна содержаться мука, и предположение некоторых покупателей о том, что цельнозерновой хлеб должен состоять только из цельных зерен, ошибочно.

Замечания у экспертов вызвали крошковатость мякиша у пяти товаров из 11. Это не является нарушением, хлеб может сильно крошиться из-за того, что при нарезке хлеба семена отлетают от мякиша.

Так как такой вид хлеба позиционируется как продукт здорового питания, то к нему установлены следующие требования: чтобы содержание пищевых волокон было не менее 6%, массовая доля зерновых продуктов не менее 5%, фосфора не более 135 мг на 100 г, а соли не более 1%.

Больше всего пищевых волокон выявили с ржано-пшеничном хлебе с семенами подсолнечника и морковью Granum и в хлебобулочном изделии «Ржаной край». Больше всего зерновых продуктов в продукции «Ржаного края», «Черемушки» и Granum.

Теги: Роскачество, хлеб, качество продуктов
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