Bloomberg узнал о проданных Венесуэлой золотых запасах на $40 млн

На прошлой неделе Каракас продал золото на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы продал около тонны золота 12 июля. При этом, указывает агентство, с начала апреля Венесуэла продала около 24 т золота. Общие золотовалютные резервы страны в общей сложности сократились до $8,1 млрд.

Из-за санкций США правительство Николаса Мадуро отрезано от глобальных финансовых рынков, покупателями драгметалла у Каракаса в основном выступали ОАЭ и Турция, отмечает агентство.

В Венесуэле затяжной экономический кризис, который осложняется политическим противостоянием между Мадуро и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, который 23 января объявил себя временным президентом страны. Санкции в отношении Венесуэлы, призванные блокировать операции с золотовалютным резервом и помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны, 1 ноября 2018 года ввел президент США Дональд Трамп.