Суд Вьетнама приговорил россиянку к трем годам за организацию проституции

Народный суд Хошимина (Вьетнам) приговорил гражданку России к трем годам лишения свободы за организацию проституции. Об этом сообщает VnExpress.

Речь идет о 28-летней Елене Прокофьевой, которая была признана виновной в «вовлечении в занятие проституцией». По данным следствия, она организовала преступную группу из двух россиянок и двух гражданок Украины. Женщины оказывали интимные услуги за деньги.

Прокофьева была арестована 23 января в результате рейда по гостиницам в центре Хошимина. По ее словам, она познакомилась с иностранками, которые нуждались в деньгах, через соцсети и предложила им приехать во Вьетнам для занятия проституцией.

В соответствии с Уголовным кодексом Вьетнама, секс-работники получают предупреждение и денежные штрафы, в то время как организаторам проституции может грозить от шести месяцев до пяти лет заключения.

В конце июня во Вьетнаме гражданин США Майкл Фуонг Мин Нгуен был приговорен судом к 12 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Мужчина был признан виновным в подстрекательстве граждан Вьетнама к участию в акциях протеста.