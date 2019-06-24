Суд Вьетнама приговорил гражданина США к 12 годам за попытку переворота

Родившийся во Вьетнаме гражданин США Майкл Фуонг Мин Нгуен приговорен судом в городе Хошимин к 12 годам лишения свободы, сообщает Reuters. По данным агентства, подсудимый был признан виновным в попытке государственного переворота и признал свою вину.

Нгуен был признан виновным в подстрекательстве граждан Вьетнама к участию в акциях протеста и в попытке атаковать правительственные здания в Ханое и Хошимине с помощью бутылок с горючей смесью.

«Майкл признал свою вину на суде и просил присяжных сократить его срок, чтобы он мог скорее воссоединиться со своей семьей», — рассказал Reuters адвокат Нгуена. По решению суда Нгуен, задержанный во Вьетнаме в июле 2018 года, будет депортирован в США после отбытия тюремного срока.

Одновременно с Нгуеном к лишению свободы были приговорены двое граждан Вьетнама, осужденные на восемь и десять лет тюремного заключения. «Они планировали вызвать беспорядки, чтобы свергнуть власть во Вьетнаме и лишить Коммунистическую партию ее руководящей роли», — цитирует Reuters приговор суда, который приводит газета Tuoi Tre.