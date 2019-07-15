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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,35%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,55%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе проведет переговоры с лидерами России, США и Ирана для предотвращения эскалации конфликта на Среднем Востоке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белграде, видео опубликовано на странице Елисейского дворца в Twitter.

По его словам, в последние недели поданный Францией «импульс» позволил предотвратить «худшее», а также чрезмерную реакцию со стороны Ирана. «В этих сложных условиях мы продолжаем нашу посредническую и переговорную работу», — заключил президент (цитата по Reuters).

Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки. При этом страны выразили сожаление по поводу выхода США из договора и последующего возобновления санкций в отношении Тегерана.

Иран в свою очередь пригрозил полностью выйти из сделки, если Европа продолжит бездействовать и не исполнять условия ядерной сделки под влиянием США.

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Теги: Иран, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, переговоры
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