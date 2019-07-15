В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа. Об этом сообщает портал 78.ru.
Судно при этом получило повреждение корпуса выше ватерлинии. Портал опубликовал видео происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что спасателей на место происшествия никто не вызывал.
«Мы узнали о происшествии из средств массовой информации, направили свои подразделения, на месте ничего не обнаружили. Со слов очевидцев, «Метеор» при маневрировании повредил носовую часть, самостоятельно ушел в зону базирования, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка», — рассказал представитель главка МЧС.