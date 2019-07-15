В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Росморречфлоте также сообщили, что судно ушло для ремонта своим ходом. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили. «Наш дежурный получил информацию от дежурных служб МЧС — что «Метеор-186» при швартовке сильнее, чем нужно, соприкоснулся с причалом. Причал серьезно не пострадал, небольшие повреждения есть на корпусе «Метеора», но это не помешало ему, высадив пассажиров, направиться своим ходом для устранения этих дефектов», — сообщили РБК в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу компании-перевозчика «Нева Тревел», которая управляет этим теплоходом.

29 мая на Дунае прогулочный катер с туристами из Южной Кореи столкнулся с круизным судном. В итоге погибли по меньшей мере семь человек, еще семеро пропали без вести.