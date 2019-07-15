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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,89%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,89%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа. Об этом сообщает портал 78.ru.

Судно при этом получило повреждение корпуса выше ватерлинии. Портал опубликовал видео происшествия. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что спасателей на место происшествия никто не вызывал.

«Мы узнали о происшествии из средств массовой информации, направили свои подразделения, на месте ничего не обнаружили. Со слов очевидцев, «Метеор» при маневрировании повредил носовую часть, самостоятельно ушел в зону базирования, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка», — рассказал представитель главка МЧС.

В Росморречфлоте также сообщили, что судно ушло для ремонта своим ходом. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили. «Наш дежурный получил информацию от дежурных служб МЧС — что «Метеор-186» при швартовке сильнее, чем нужно, соприкоснулся с причалом. Причал серьезно не пострадал, небольшие повреждения есть на корпусе «Метеора», но это не помешало ему, высадив пассажиров, направиться своим ходом для устранения этих дефектов», — сообщили РБК в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу компании-перевозчика «Нева Тревел», которая управляет этим теплоходом.

29 мая на Дунае прогулочный катер с туристами из Южной Кореи столкнулся с круизным судном. В итоге погибли по меньшей мере семь человек, еще семеро пропали без вести.

Теги: новости РБК, Судно, Нева, Эрмитаж
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