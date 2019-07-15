Зеленский объяснил отказ от обещания использовать велосипед для поездок

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook ответил на критические замечания тех граждан, которые упрекают его за использование кортежа в поездках, хотя герой предвыборного сериала Зеленского «Слуга народа» ездил на работу на велосипеде.

Он заявил, что значительно сократил размер президентского кортежа. Зеленский объяснил, что в ходе передвижений использует две машины: автомобиль президента и машину охраны. «Иногда бывает и третий автомобиль с членами команды, сопровождающими», — сказал президент.

Он заверил, что президентский автомобиль является таким же участником движения, как и все остальные. «Эти машины останавливаются на всех светофорах, стоят в пробке, не позволяют себе пользоваться мигалками», — написал Зеленский.

Президент Украины признал, что иногда движение действительно ограничивают ради служебных автомобилей. Так, например, произошло в ходе визита в Киев премьер-министра Молдавии Майи Санду. Однако в данном случае ограничения объяснялись требованиями дипломатического протокола и международными обязательствами Украины.

Комментируя аварию в Запорожской области, когда машина из его кортежа врезалась в автобус с детьми, Зеленский назвал случившееся «неприемлемым». Он подчеркнул, что виновные понесут наказание.