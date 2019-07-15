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Англиканская церковь потребовала от российских компаний беречь экологию

Руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северстали» Владимир Залужский подтвердил РБК получение обращения от Англиканской церкви, в котором требовалось сообщить о рисках деятельности предприятия для окружающей среды.

Ранее о подобном обращении написало агентство Bloomberg. Оно поступило от Пенсионного фонда церкви, который хотел узнать, как «Северсталь» утилизирует отходы производства в России. В свою очередь фонд написал от имени 96 инвесторов, в большинстве своем европейских, которые управляют капиталом в $10,3 трлн.

В частности представители Англиканской церкви выразили беспокойство по поводу катастрофы, произошедшей в Бразилии в конце января. Тогда в результате прорыва дамбы на железорудном руднике погибли почти 250 человек и еще 25 числятся пропавшими без вести.

Агентство отмечало, что Залужский увидел в списке из письма церкви несколько крупных инвесторов «Северстали», после чего передал этот запрос гендиректору Александру Шевелеву. По данным Bloomberg, в течение двух недель его команда подготовила презентацию, в которой уверила инвесторов, что хвостохранилища и водоем для сточных вод не подвержены экологическому риску.

«Мы поняли, что всегда должны быть готовы отвечать на подобные запросы инвесторов, потому что они поступают все чаще и чаще. В этом году их было значительно больше, чем когда-либо прежде», — приводит Bloomberg слова Залужского.

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В середине июня Шевелев писал на своей странице в Facebook, что хвостохранилища на предприятиях «Северстали» отличаются от бразильских и находятся вдали от мест жительства людей. При этом он добавлял, что компания проанализировала ситуацию и опубликовала подробный отчет о мерах обеспечения их безопасности.

Церковь также направляла запросы в «Газпром», «Роснефть», «Норникель», «Новатэк», ТМК, «Полюс» и Polymetal. Из них ответ предоставили только две последние компании. Всего она запросила данные от 655 компаний по всему миру.

Пенсионный фонд Англиканской церкви также является инвестором, входящим в инициативу по безопасности для горнодобывающих компаний и хвостохранилищ. Он был создан после прорыва дамбы в бразильской провинции Минас-Жерайс. В 2015 году там уже случался прорыв, но на другой плотине.

Теги: «Северсталь», англиканская церковь
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