Англиканская церковь потребовала от российских компаний беречь экологию

Руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северстали» Владимир Залужский подтвердил РБК получение обращения от Англиканской церкви, в котором требовалось сообщить о рисках деятельности предприятия для окружающей среды.

Ранее о подобном обращении написало агентство Bloomberg. Оно поступило от Пенсионного фонда церкви, который хотел узнать, как «Северсталь» утилизирует отходы производства в России. В свою очередь фонд написал от имени 96 инвесторов, в большинстве своем европейских, которые управляют капиталом в $10,3 трлн.

В частности представители Англиканской церкви выразили беспокойство по поводу катастрофы, произошедшей в Бразилии в конце января. Тогда в результате прорыва дамбы на железорудном руднике погибли почти 250 человек и еще 25 числятся пропавшими без вести.

Агентство отмечало, что Залужский увидел в списке из письма церкви несколько крупных инвесторов «Северстали», после чего передал этот запрос гендиректору Александру Шевелеву. По данным Bloomberg, в течение двух недель его команда подготовила презентацию, в которой уверила инвесторов, что хвостохранилища и водоем для сточных вод не подвержены экологическому риску.

«Мы поняли, что всегда должны быть готовы отвечать на подобные запросы инвесторов, потому что они поступают все чаще и чаще. В этом году их было значительно больше, чем когда-либо прежде», — приводит Bloomberg слова Залужского.