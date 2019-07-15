Мазуров обвинил нового главу Антипинского НПЗ в «завале» работы завода

Новый гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов, которого назначил Сбербанк после перехода завода под контроль банка, «завалил деятельность предприятия». Об этом на суде заявил бывший владелец НПЗ Дмитрий Мазуров, передает корреспондент РБК.

По его словам, при Андриасове два раза «продали один и тот же товар», предназначенный для компании VTB Commodities Trading. Теперь, считает Мазуров, эта предназначенная на экспорт продукция завода будет арестована. «Теперь завод не может экспортировать продукцию — она будет арестована, потому что была продана налево — дважды», — сказал он.

Суд по мере пресечения Мазурову проходит в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателя. Он был задержан 13 июля в Шереметьево.

По версии потерпевшей стороны — Сбербанка, основного кредитора НПЗ, получившего 80% завода под свой контроль осенью 2018 года, — Мазуров не вернул кредит на $29 млн. Кроме того, по версии следователей, бизнесмен в качестве руководителя завода без ведома банка привлек под поручительство завода кредиты на сумму около $1 млрд.