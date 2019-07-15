Экс-владелец Антипинского НПЗ назвал «фарсом» показания против него

Совладелец компании «Новый поток» и бывший основной акционер Антипинского НПЗ в суде назвал выдвинутые против него обвинения «фарсом». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«[Начальник правового управления Антипинского НПЗ Михаил] Тарасов, который дал на меня показания, — юрист, он мне не подчинялся, не знаю даже его номера телефона. Все это смешно и похоже на фарс», — заявил Мазуров.

Он отметил, что Сбербанк забрал 80% завода с оценкой на несколько миллионов долларов выше оценки всех кредитов предприятия, пояснив, что изъятый актив устраивает кредитную организацию. «Я являлся поручителем по всем кредитам Сбербанка, потому что не сомневался в успешности бизнеса», — заключил Мазуров.

Мазуров был задержан 13 июля в столичном аэропорту Шереметьево. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Признанный потерпевшим по делу Сбербанк, основной кредитор Антипинского НПЗ, обвиняет его в невозврате кредита на $29 млн. Кроме того, Мазуров в качестве руководителя завода без ведома банка, полагают следователи, привлек под поручительство завода кредиты на сумму около $1 млрд.