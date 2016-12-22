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Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия
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Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия
Политика, 18:58
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Вышинскому предъявили подозрение в незаконном хранении оружия

Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского заподозрили в незаконном хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины).

«Вышинскому К.В. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины», — говорится в документе.

Прокуратура сообщает, что новое подозрение было предъявлено Вышинскому после обысков, которые Служба безопасности Украины провела 6 июля в его индивидуальной банковской ячейке. Были найдены более $200 тыс., предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906», и трудовой договор между журналистом и МИА «Россия сегодня». В ходе экспертизы было установлено, что пистолет является огнестрельным оружием — самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.

Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая, в тот же день в редакции информационного агентства прошли обыски. После этого Вышинскому предъявили обвинение в госизмене. Сам журналист назвал обвинения в свой адрес безосновательными.

МИД России действия Киева назвал неприемлемыми, подчеркнув, что они способствуют «подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов». Российское посольство направило в МИД Украины ноту.

Теги: журналист , обвинения , Украина
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