Полиция не стала штрафовать фигуристку Загитову за вождение без прав

Полиция не стала штрафовать фигуристку Загитову за вождение без прав

Фигуристку Алину Загитову не будут привлекать к административной ответственности из-за видеоролика, где несовершеннолетняя спортсменка управляет автомобилем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии

«Административное расследование прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях России в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», — отметил представитель министерства.

Видео, о котором идет речь, спортсменка опубликовала в Instagram Stories 1 мая. На нем было видно, как 16-летняя фигуристка едет за рулем автомобиля по улицам Ижевска. В конце мая удмуртская ГИБДД начала проверку этого видео. По закону сдавать экзамен на получение прав в России можно с 17 лет. Этого возраста Загитова достигла 18 мая.

Алина Загитова — золотой призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в одиночном катании и серебряный — в командных соревнованиях. Она дважды завоевывала медаль на чемпионатах Европы — серебряную в 2018 году и золотую — в 2019-м. На чемпионате мира в Японии в 2019 году фигуристка одержала победу.