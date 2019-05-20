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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
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В Удмуртии ГИБДД начала проверку видео с 16-летней Загитовой за рулем

Управление ГИБДД по Удмуртии проводит проверку опубликованного в соцсетях видео, где фигуристка Алина Загитова, которой на момент съемки было 16 лет, ведет машину. Об этом РБК сообщил начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

«Видеозапись была нами изучена. Предположительно, автомобилем управляет Алина Загитова. В соответствии с Административным кодексом 13 мая было вынесено определение о возбуждении административного дела и административном расследовании», — рассказал он.

Проверку будут проводить в течение месяца, по ее итогам будет принято решение о составлении протокола об административном нарушении и применении санкций по ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Мать фигуристки Лейсан Загитова отказалась от комментариев.

Видео, где спортсменка едет за рулем по улице ее родного Ижевска, Загитова опубликовала в Stories Instagram 1 мая.

Сдать экзамен на получение прав в России можно с 17 лет. Фигуристке 17 лет исполнилось 18 мая.

Теги: новости РБК, фигурное катание, вождение без прав
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