СМИ сообщили о задержании внука Деда Хасана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,60 -0,38 EUR Бирж. 70,59 -0,39 Brent 66,91 +0,12% USD Нал. 63,26 62,33 EUR Нал. 71,30 70,34 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1276 +0,0008 BTC/USD Бирж. 10 355,93 +155,93 IMOEX 2 766,29 -0,41% RTSI 1 392,02 +0,30% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Amazon $2 370 (+17,56%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,56%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
На каких машинах развозили почту в Москве в 1930-х РБК и Peugeot, 14:31 Сбербанк сообщил правоохранителям о незаконных действиях Антипинского НПЗ Бизнес, 14:29 Необходимое излишество: как подтолкнуть развитие телемедицины Pro, 14:27 Демушкин заявил о вызове в прокуратуру из-за расселения бараков Политика, 14:19 Сын главы «Ростеха» запустил одежный бренд Бизнес, 14:17 СМИ сообщили о задержании внука Деда Хасана Общество, 14:10 Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами Общество, 14:06 ФСБ опубликовала кадры задержания членов ИГ в Ростовской области Общество, 14:05 Матвиенко заявила об отсутствии у властей планов по ограничению Рунета Политика, 14:03 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 14:02 В центре Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 14:00 СК назвал причину смерти биатлониста в Крыму Общество, 13:55 Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка под Иркутском Политика, 13:48 ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Ростовской области Политика, 13:45
Общество ,  
0 
СМИ сообщили о задержании внука Деда Хасана

Среди участников сходки криминальных авторитетов, задержанных в подмосковных Люберцах, был Иракли Усоян — внук вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что задержан внук Деда Хасана, также сообщил источник «Интерфакса», не уточнив его имени.

«У меня нет информации про задержание Иракли Усояна», — сказала РБК официальный представитель Следственного комитета.

Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, Усоян приехал в Москву из Вены несколько недель назад ради участия в сходке, где обсуждалось, «как делить местных коммерсантов и доходы от наркотиков».

Общество
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Всего, как сообщило МВД, в криминальной сходке участвовали 32 человека. В отношении всех них составлены административные протоколы.

Вор в законе Аслан Усоян, считавшийся одним из лидеров преступного мира России, был застрелен в Москве 16 января 2013 года возле ресторана «Каретный двор» на Поварской улице. Следствие считает, что его застрелил снайпер. Как писали СМИ, к убийству может быть причастен криминальный авторитет Ровшан Джаниев.

Теги: Люберцы, Дед Хасан, задержание, новости РБК
Материалы по теме
СМИ сообщили о задержании убийцы друга Деда Хасана
Общество
СМИ узнали о поимке киллеров возможного заказчика убийства Деда Хасана
Общество
В Турции совершили покушение на возможного заказчика убийства Деда Хасана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter