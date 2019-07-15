СМИ сообщили о задержании внука Деда Хасана

Среди участников сходки криминальных авторитетов, задержанных в подмосковных Люберцах, был Иракли Усоян — внук вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что задержан внук Деда Хасана, также сообщил источник «Интерфакса», не уточнив его имени.

«У меня нет информации про задержание Иракли Усояна», — сказала РБК официальный представитель Следственного комитета.

Как ранее сообщил Telegram-канал Baza, Усоян приехал в Москву из Вены несколько недель назад ради участия в сходке, где обсуждалось, «как делить местных коммерсантов и доходы от наркотиков».