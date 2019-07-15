В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 32 участников сходки криминальных авторитетов, которая проходила в одном из ресторанов. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.

Их доставили в полицию для установления личностей, снятия отпечатков пальцев и проверки на причастность к правонарушениям и преступлениям. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти.

По данным Telegram-канала Baza, сходка проходила 13 июля в кафе «Дюшес». Ее участники обсуждали, «как делить местных коммерсантов и доходы от наркотиков».

Как отмечает канал, в числе задержанных оказались чемпион России по боевому самбо Сахиб Мехдиев, два бойца ММА, а также Иракли Усоян — внук вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Он несколько недель назад прибыл в Москву из Вены для участия в сходке, пишет Baza.

Аслан Усоян был застрелен в Москве 16 января 2013 года. По данным следствия, его убил снайпер около ресторана «Каретный двор» на Поварской улице. Возможным заказчиком убийства Деда Хасана СМИ называли криминального авторитета Ровшана Джаниева (Ленкоранского).