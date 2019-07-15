В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,68 -0,30 EUR Бирж. 70,71 -0,26 Brent 67,03 +0,30% USD Нал. 63,32 62,40 EUR Нал. 71,36 70,40 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1281 +0,0014 BTC/USD Бирж. 10 356,00 +156,00 IMOEX 2 769,71 -0,28% RTSI 1 392,07 +0,30% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Какие проекты цифровой трансформации предлагает Whale Cloud для России Партнерский материал, 13:03 Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина Общество, 13:03 В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки Общество, 12:53 Кузнецова сообщила о поступающих просьбах удочерить девочку из Ингушетии Общество, 12:46 Еще одного ученого ЦНИИМаша обвинили в госизмене Общество, 12:45 Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее Стиль, 12:43 СК заявил о задержании вора в законе Олега Шишканова Общество, 12:38 Гости матчей Уимблдона-2019. Фоторепортаж Спорт, 12:36  16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и Asus, 12:33 Синхронисты принесли сборной России третье золото на ЧМ-2019 в Кванджу Спорт, 12:30 Суд приговорил экс-губернатора ЕАО к условному сроку Общество, 12:29 СМИ узнали исполнителя роли агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде Общество, 12:22 СК показал обломки разбившегося вертолета инструктора Путина Общество, 12:20 Президент Казахстана упрекнул глав регионов в княжеском поведении Политика, 12:14
Общество ,  
0 
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 32 участников сходки криминальных авторитетов, которая проходила в одном из ресторанов. Об этом сообщает управление МВД по Московской области.

Их доставили в полицию для установления личностей, снятия отпечатков пальцев и проверки на причастность к правонарушениям и преступлениям. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти.

По данным Telegram-канала Baza, сходка проходила 13 июля в кафе «Дюшес». Ее участники обсуждали, «как делить местных коммерсантов и доходы от наркотиков».

Как отмечает канал, в числе задержанных оказались чемпион России по боевому самбо Сахиб Мехдиев, два бойца ММА, а также Иракли Усоян — внук вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Он несколько недель назад прибыл в Москву из Вены для участия в сходке, пишет Baza.

Аслан Усоян был застрелен в Москве 16 января 2013 года. По данным следствия, его убил снайпер около ресторана «Каретный двор» на Поварской улице. Возможным заказчиком убийства Деда Хасана СМИ называли криминального авторитета Ровшана Джаниева (Ленкоранского).

Теги: Люберцы, сходка, криминальный авторитет
Материалы по теме
СК заявил о задержании вора в законе Олега Шишканова
Общество
СМИ сообщили о задержании убийцы друга Деда Хасана
Общество
СМИ сообщили о приостановке расследования дела об убийстве Деда Хасана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter