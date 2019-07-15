Демушкин заявил о вызове в прокуратуру из-за расселения бараков

Исполняющего обязанности главы администрации Барвихи, националиста Дмитрия Демушкина вызвали в Одинцовскую прокуратуру из-за его распоряжения по расселению бараков в селе Усово. Об этом сам Демушкин сообщил РБК.

По его словам, он получил повестку в прокуратуру, после того как распорядился выделить 180 млн руб. на расселение жителей двух бараков в Усово, расположенного недалеко от президентской резиденции в Ново-Огарево.

«Предыдущая администрация этой проблемой не занималась, каждый год деньги выделялись и распиливались», — отметил он.

И.о. главы Барвихи добавил, что его помощники собирают документы, подтверждающие аварийное состояние бараков и законность распоряжения о выделении денег на их расселение.

РБК направил запрос в прокуратуру Московской области.