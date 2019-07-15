СК назвал причину смерти биатлониста в Крыму

Причиной смерти члена юношеской сборной России по биатлону Артемия Хасанкаева в Крыму стала кардиомиопатия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.

«По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по факту обнаружения трупа несовершеннолетнего Хасанкаева А.Н.», — говорится в сообщении.

15 июня Хасанкаев с группой мурманских спортсменов ушел тренироваться, однако не вернулся на базу отдыха. К поискам молодого человека были привлечены спасатели и волонтеры. Его тело нашли 16 июня в районе села Рыбачье городского округа Алушта.