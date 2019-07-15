Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Папуа-Новой Гвинее

В понедельник на острове Новая Британия в Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Его эпицентр располагался в 25 км к северу от города Кандриана. Очаг подземных толчков был на глубине 59 км.

Как сообщает Reuters, данных о разрушениях и жертвах не поступало.

В понедельник на индонезийских островах Молуккас, которые расположены недалеко от Папуа — Новой — Гвинеи, произошло землетрясение, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека, передает агентство. Сотни людей покинули свои дома.

В мае на восточном побережье Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 126, 9 км. Эпицентр располагался в 33 км к северо-западу от города Булоло.