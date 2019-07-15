Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд

Кроме того, сообщал СК, обвиняемые занимались легализацией незаконно полученного дохода, заключая фиктивные сделки и направляя полученные средства в офшоры. На эти деньги они приобрели дорогостоящее имущество, в том числе элитные объекты недвижимости во Франции и Швейцарии и автомобили.

Следствие подсчитало, что общая сумма ущерба от действия Кузнецова и его сообщников составила более 14 млрд руб. Сам экс-министр не признает вину.

Кузнецов занимал должность министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. Он покинул пост по собственному желанию и затем переехал во Францию. Российская сторона пыталась добиться экстрадиции экс-министра с 2013 года, Париж выдал его Москве в начале 2019 года.