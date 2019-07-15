Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд

Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По словам представителя надзорного ведомства, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу экс-чиновника.
Кузнецова обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем и растрате (ст. 159, ст. 174.1, ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в 2005–2008 годах он вместе со своим первым заместителем Валерием Носовым организовал преступную группу, после чего приобрел у подмосковных предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, долги других предприятий, не плативших коммунальным службам.