Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне

Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» за 56 минут до старта. Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в Twitter, причиной стала техническая неисправность, обнаруженная в последний момент.

Новая дата запуска станет известна позже, добавили в ISRO.

Запуск автоматической межпланетной станции был запланирован на 02:51 по местному времени (00:21 мск) 15 июля с космодрома на острове Шрихарикота на восточном побережье Индии. Ее планировалось вывести в космос с помощью ракеты-носителя GSLV Mk III.

«Чандраян-2» станет продолжением индийской лунной программы, которую начал «Чандраян-1» — аппарат, отправленный к Луне в 2008 году. Старт экспедиции переносили несколько раз. В июне прошлого года глава ISRO Сиван Кайласавадиву говорил, что «Чандраян-2» планировалось высадить в районе Южного полюса, его задача — поиск гелия-3 и воды минимум в течение 14 дней.

