Жертвами наводнения в Непале стали 65 человек

По меньшей мере 65 человек погибли и 38 пострадали в результате наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает местное агентство Ani со ссылкой на полицию. Еще 30 человек числятся пропавшими без вести.

От наводнений пострадали 22 района страны, из них эвакуировали 1146 жителей.

Как сообщает CNN, в индийском штате Бихар, расположенном на границе с Непалом, в результате стихии погибли 14 человек.

Муссонные дожди в Непале начались 11 июля. В некоторых районах на юге страны за несколько дней выпало более 400 мм осадков. Как ожидают специалисты департамента гидрологии и метеорологии, в течение следующих 48 часов на западе Непала выпадет до 250 мм осадков. Спасатели продолжают эвакуацию жителей в безопасные районы.

В августе 2018 года в индийском штате Керала из-за наводнения погибли 106 человек, без жилья остались 150 тыс. человек.

