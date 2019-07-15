В Чите при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

В Чите при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека

В Черновском районе Читы на трассе «Байкал» недалеко от села Зыково столкнулись автомобили Toyota Progress и Toyota Camry. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на УМВД по Забайкальскому краю.

Машины столкнулись и загорелись. На месте ДТП работают автоинспекторы и следственная группа, устанавливаются личности погибших и причины ДТП.

Ранее 15 июля в Якутии на федеральной трассе «Вилюй» грузовой автомобиль врезался в микроавтобус с пассажирами. Столкновение было лобовым, на место происшествия отправилась оперативно-следственная группа. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли не менее трех человек.

