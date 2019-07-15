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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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СМИ узнали предложения Минтруда по дополнительному выходному

Минтруд прорабатывает предложения по предоставлению россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники.

Отмечается, что это право могут законодательно закрепить за гражданами в возрасте от 40 лет. В мае, как писала газета, министерство обсуждало этот вопрос с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами.

Согласно действующим правилам, россияне старше 40 лет должны проходить диспансеризацию ежегодно (до этого — раз в три года). Люди пенсионного и предпенсионного возраста также проходят медобследование раз в год, для этого работодатель обязан предоставить им два выходных с сохранением должности и зарплаты.

Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов не исключил, что гражданам от 40 лет могут предоставить на диспансеризацию два или три дня, поскольку ее «сложно пройти за один день».

Яндекс. Директ

5 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019–2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, ее пройдут 62 млн россиян. В 2018 году, добавила она, этот показатель составил 21 млн.

Теги: Минтруд, диспансеризация, выходной
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