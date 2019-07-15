СМИ узнали предложения Минтруда по дополнительному выходному

Минтруд прорабатывает предложения по предоставлению россиянам дополнительного оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники.

Отмечается, что это право могут законодательно закрепить за гражданами в возрасте от 40 лет. В мае, как писала газета, министерство обсуждало этот вопрос с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами.

Согласно действующим правилам, россияне старше 40 лет должны проходить диспансеризацию ежегодно (до этого — раз в три года). Люди пенсионного и предпенсионного возраста также проходят медобследование раз в год, для этого работодатель обязан предоставить им два выходных с сохранением должности и зарплаты.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов не исключил, что гражданам от 40 лет могут предоставить на диспансеризацию два или три дня, поскольку ее «сложно пройти за один день».