Экспериментальная маркировка молочных продуктов стартует 15 июля

Эксперимент по маркировке молочных продуктов пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го. Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 29 июня 2019 года. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Маркировка будет наноситься не на все, а на отдельные категории готовых молочных продуктов, упакованных в потребительскую тару. В частности, частью эксперимента станет питьевое пастеризованное молоко.

Контроль за оборотом отдельных молочных продуктов уже ведется — их производство, транспортировка и реализация фиксируются в системе электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора. Система «Меркурий» работает в России с 1 июля 2018 года — сертификаты с этой даты присваивают сырому молоку, но готовые молочные продукты под ее действие не попали. Против «Меркурия» выступали крупнейшие переработчики молока. Весной 2018 года они обратились в Минпромторг и к оператору национальной системы маркировки продукции (Центр развития перспективных технологий) и попросили заменить ветсертификаты для готовой молочной продукции на маркировку.

Но осенью 2018 года Минсельхоз вернулся к идее ввести «Меркурий» для готовых молочных продуктов. С 1 июля 2019 года электронные сертификаты оформляются на сгущенное молоко, сливочное масло, сыры. С 1 ноября 2019 года ветсертификация распространится на йогурты, кефир, молоко в потребительской упаковке и некоторые другие виды молочных товаров.

Обеспечивать взаимодействие новой системы с «Меркурием» будет Минсельхоз. В Россельхознадзоре, который является оператором «Меркурия», вопрос о взаимодействии с системой маркировки не прокомментировали.