Общество , 04:57
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У берегов Австралии произошло второе за сутки мощное землетрясение
У северо-западного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 208 км к западу от города Брум (штат Западная Австралия). Очаг залегал на глубине около 10 км.
О возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами сообщения не поступали.
Ранее практически в том же месте произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился примерно в 202 км к западу от города Брум, а глубина залегания толчков составила 10 км.