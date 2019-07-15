У берегов Австралии произошло второе за сутки мощное землетрясение

У берегов Австралии произошло второе за сутки мощное землетрясение

У северо-западного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 208 км к западу от города Брум (штат Западная Австралия). Очаг залегал на глубине около 10 км.

О возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами сообщения не поступали.

Ранее практически в том же месте произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился примерно в 202 км к западу от города Брум, а глубина залегания толчков составила 10 км.