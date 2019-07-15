Украинский телеканал объяснил отмену показа фильма с Путиным

Украинский телеканал «112 Украина» объяснил решение отказаться от показа фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» (Revealing Ukraine). Руководство сообщило, что отказ произошел по рекомендации Международного редакционного совета.

В заявлении «112 Украина» отмечается, что некоторым сотрудникам поступили сообщения с угрозами, а 13 июля праворадикальные организации собрали митинг у здания телеканала, после чего его обстреляли из неустановленного оружия.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины», — говорится в сообщении.

Материал дополняется